Єврокомісія надала Україні понад €4 мільярда допомоги: на що підуть кошти

Ця допомога буде спрямована на бюджетні видатки і задоволення нагальних потреб оборони.

Європейська комісія надала Україні ще 4,36 мільярда євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X.

"Оскільки Росія продовжує свої невпинні атаки, Україна наближається до початку своєї п’ятої зими воєнного часу. І оскільки продовжують доклатися зусилля з метою досягнення справедливого і тривалого миру, так само триває непохитна підтримка з боку ЄС. Сьогодні ми виділяємо пакет на суму 4,36 млрд євро для України", - наголосила фон дер Ляєн.

Зокрема, кошти підуть на підтримку надання основних державних послуг і задоволення нагальних оборонних потреб.

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Своєю чергою, прем’єр-міністр Сергій Корецький в Telegram-каналі повідомив, що Україна вже отримала 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах дворічного кредиту підтримки для України на загальну суму 90 млрд євро, розрахованого на період 2026-2027 років.

За його словами, з 4,36 млрд євро, які отримала Україна, 3,7 млрд євро – це макрофінансова допомога, і 660 млн євро – оборонний компонент.

"Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони", - наголосив Корецький.

Віна зауважив, що в умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення української обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави.

Кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро - головні новини

Навесні в Євросоюзі схвалили масштабну програму фінансової допомоги для України - кредит обсягом на 90 млрд євро на період 2026-2027 років.

Перший транш кредиту обсягом 1 млрд євро спрямовали на виробництво дронів.

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