Раніше виділення допомоги анонсувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Україна та Євросоюз підписали меморандум щодо виділення нашій державі 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віце-президенту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за це рішення. Черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього," - написав Шмигаль. Відео дня

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише Економічна правда.

Фінансова допомога Україні від ЄС

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 5 млрд євро будуть перераховані Україні у середині жовтня.

Того ж дня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна цього року очікує отримати від ЄС ще 3 млрд євро.

20 вересня Рада ЄС затвердила виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Цю суму Україна отримає як довгострокові позики на пільгових умовах.

Цей транш виділено в рамках другого етапу реалізації запланованої повної виняткової макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, про що було оголошено Європейською комісією від 18 травня 2022 року та схвалено Єврорадою 23-24 червня.

Зазначимо, що гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.

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