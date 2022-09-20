Міністр фінансів Чехії, яка головує у ЄС, Збинек Станджура наголосив, що ЄС підтримує Україну та виконує свої обіцянки.

Рада Європейського союзу затвердила виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

Так, міністр фінансів Чехії, яка головує у ЄС, Збинек Станджура наголосив, що ЄС підтримує Україну та виконує свої обіцянки.

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"Ми допомагаємо гарантувати, що Україна та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати попри агресивну війну Росії", - підкреслив він.

За словами Станджури, на наступних засіданнях Ради ЄС з економічних та фінансових питань він наполягатиме на швидкому досягненні угоди щодо надання ще 3 млрд євро.

Уточнюється, що цю суму Україна отримає як довгострокові позики на пільгових умовах.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні додаткові п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги. Раніше на фінансову, гуманітарну і військову підтримку України було виділено 10 млрд євро з боку Євросоюзу.

15 вересня Європейський парламент схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України, аби допомогти її задовольнити гострі фінансові потреби, спричинені російським вторгненням. Це другий і найбільший транш з пакету фінансової підтримки Євросоюзу на загальну суму 9 млрд євро, з якого вже 1 млрд було виділено Україні.

15 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 5 млрд євро будуть перераховані Україні у середині жовтня. Того ж дня президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує отримати ще 3 млрд євро цьогоріч.

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