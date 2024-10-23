Також Україні допоможуть із перекредитуванням старих боргів.

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила пакет фінансової допомоги Україні у формі позики 35 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Угорського головування в Раді ЄС.

"Після успішного завершення письмової процедури Рада сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги Україні, включно з виключною позикою макрофінансової допомоги в розмірі до €35 мільярдів, а також механізмом кредитного співробітництва, що підтримає Україну в погашенні кредитів на суму до €45 мільярдів, наданих ЄС і партнерами G7", - ідеться в заяві.

Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Макрофінансова допомога Україні від G7

У червні "Група Семи" провела саміт в Італії, під час якого країни-учасниці домовилися виділити Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Основну частину суми має надати Євросоюз. Але внесок Європи може бути і меншим, якщо США таки внесуть $20 млрд, про які була попередня домовленість. Невеликі суми в кредит внесуть й інші країни-учасниці "Групи семи".

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