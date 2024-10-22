Європарламент схвалив кредит на €35 млрд євро для України

Цим рішенням ЄС виділяє Україні 35 млрд євро як внесок в ініціативи G7 із подальшим погашенням за рахунок заморожених активів РФ.

Європейський парламент підтримав резолюцію про Створення Механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги, повідомляє пресслужба ЄП.

За ініціативу проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 - утримався. Відтак, цим рішенням ЄС виділяє Україні 35 млрд євро як внесок в ініціативи G7 із подальшим погашенням за рахунок заморожених активів РФ.

Зазначається, що цей механізм співпраці з Україною щодо кредитів забезпечить використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, для погашення кредиту. Ці кошти будуть спрямовані на обслуговування та погашення кредитів ЄС та інших партнерів G7. Україна зможе використовувати отримані від ЄС кошти на власний розсуд.

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Очікується, що кредит буде надано до кінця 2025 року. !ого отримання залежатиме від виконання Україною зобов’язань щодо підтримки демократичних механізмів, прав людини та умов, які будуть прописані в меморандумі про взаєморозуміння.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав рішення Європарламенту щодо надання виняткової макрофінансової допомоги розміром до 35 млрд євро.

"Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України. Крім того, £2.26 млрд у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія. Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання. Вдячні нашим партнерам з ЄС та Великої Британії за беззаперечну підтримку України в боротьбі проти російської агресії", - заявив прем'єр.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Україна отримає від ЄС позику обсягом на 35 мільярдів євро для задоволення потреб. Позика підтримана надходженнями від заморожених російських активів. Кошти надходитимуть безпосередньо в національний бюджет України.

"Це покращить макрофінансову стабільність України", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що Україна вирішить як краще використати ці кошти.

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