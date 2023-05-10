Спеціальні картки діятимуть 12 місяців з моменту отримання коштів.

Сьогодні, 10 травня, в Україні стартувала програма "єВідновлення", яка дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла, і деякі українські банки почали відкривати картки для зарахування такої допомоги.

Як повідомила прес-служба "ПриватБанку", українці можуть відкрити картку "єВідновлення" у Приват24 та отримати 15% кешбеку. За умовами програми, картка "єВідновлення" діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.

"Для оформлення такої картки у Приват24 треба оновити додаток, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" та обрати картку "єВідновлення". Після відкриття картки залишиться подати заяву на отримання виплати у застосунку "Дія" й обрати картку "єВідновлення" у "ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

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Отримувач компенсації може витратити її на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній - партнерів програми, що працюють в у сферах житлового та торгового будівництва та мереж магазинів будівельних і оздоблювальних матеріалів. Їх перелік з’явиться на сайті "єВідновлення"".

Крім цього, у банку обіцяють кешбек за здійснені оплати у розмірі 15%, для цього потрібно відкрити картку у Приват24 та зареєструватися у акції.

Sense Bank також запустив оформлення карток для зарахування допомоги від держави.

"Картку можна відкрити у цифровому банку Sense SuperApp за декілька хвилин. Додатково Sense Bank нараховує клієнтам 1% кешбеку за всі покупки за карткою "єВідновлення" та надає можливість вивести до 25 тис. грн кешбеку на місяць", - повідомили у фінустанові.

Щоб оформити картку, необхідно завантажити/відкрити цифровий банк Sense SuperApp, ввести номер телефону та пройти швидку ідентифікацію з "Дією" та подати заяву на послугу "єВідновлення" у застосунку "Дія", обравши картку Sense Bank для отримання допомоги.

У банку зазначили, що в разі, якщо клієнт не користується "Дією" і має паспорт старого зразка, є можливість відкрити картку в будь-якому відділенні Sense Bank.

"єВідновлення"

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", що дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла. Відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку "Дія", а кошти будуть зараховані на спеціальну картку "єВідновлення".

На першому етапі допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту – які придатні для проживання, але потребують заміни вікон, дверей, ремонту даху тощо. Пріоритет матимуть учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та ІІ груп і багатодітні родини. Максимальна сума на відновлення одного об’єкта - 200 тисяч гривень. Суму компенсації буде визначати спеціальна комісія, яку скерує місцева влада.

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