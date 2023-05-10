Максимальна сума на відновлення одного об’єкта становитиме 200 тисяч гривень.

В Україні стартувала програма "єВідновлення", що дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, зазначивши, що відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку "Дія", а кошти будуть зараховані на спеціальну картку "єВідновлення".

Федоров зазначив, що на першому етапі допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту – які придатні для проживання, але потребують заміни вікон, дверей, ремонту даху тощо. Пріоритет матимуть учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та ІІ груп і багатодітні родини. Максимальна сума на відновлення одного об’єкта - 200 тисяч гривень. Суму компенсації буде визначати спеціальна комісія, яку скерує місцева влада.

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"Далі масштабуємо програму. Щоб допомогу отримали люди, будинки яких були повністю знищені внаслідок російської агресії", - зазначив Федоров.

У Telegram-каналі "Дії" зазначається, що відшкодування можна буде отримати, якщо житло:

пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року;

підлягає відновленню;

розміщене на неокупованій території;

не було повністю відремонтоване самостійно.

Виплату можна буде витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми "єВідновлення".

Відновлення пошкодженого внаслідок війни житла

За оцінками Світового банку, Україна потребуватиме не менше 411 мільярдів доларів на відновлення після війни. При цьому сума не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

За даними голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, станом на кінець квітня українці вже подали понад 360 тис. заявок на відновлення зруйнованого або пошкодженого житла, загальною площею майже 25 млн кв. м.

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