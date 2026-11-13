Купити 100 доларів у 'ПриватБанку': який курс валют банк пропонує сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,87 грн, а євро – 51,02 грн

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 13 листопада, залишився на попередньому рівні і становить 45,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 51,30 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,30 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4610 гривень. 100 євро обійдуться у 5175 гривень.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився незмінним і складає 45,87 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 26 копійок і становить 51,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 13 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,38 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,34 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 1 копійку і складає 45,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,32 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і становить 51,19 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,27 гривні за євро.

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