Європейська Комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Російської Федерації, включаючи обмеження на експорт російської нафти.
Про це у Брюсселі перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив керівник зовнішньополітичного відомства Литви Ґабріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Укрінформ".
"Багато чого відбувається зараз. Європейська Комісія була дуже чіткою в тому, що ми починаємо працювати над шостим пакетом (санкцій), де розглядається варіант щодо нафти. Це означає, що робота вже розпочалася у досягненні консенсусу. Сподіваюся, цього разу це спрацює. Щоб відповісти на запитання, що треба зробити, краще поїхати до Києва, відвідати Ірпінь, Бучу і побачити все на власні очі, чому ми маємо застосувати санкції", - сказав литовський урядовець.
Відповідаючи на запитання щодо можливості діалогу з російським лідером, Ландсбергіс зауважив, що бачив багато щирих зусиль з боку впливових європейських лідерів до такої розмови, але висловив сумнів, що російський президент є договороспроможним, зокрема, для правового обговорення його відповідальності за все, що відбувається.
Як відомо, сьогодні у Брюсселі відбувається засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, одним із головних питань якої є розгляд ситуації в Україні та надання подальшої допомоги народу України у боротьбі з російським військовим вторгненням.
Європейський Союз вжив вже п’ять пакетів економічних та особистих санкцій проти Російської Федерації, що спрямовані на обмеження можливостей кремлівської "машини війни" до продовження агресії.