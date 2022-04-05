Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі.

Європейський Союз планує ввести заборону на імпорт вугілля з Росії, а також заборону на в'їзд в блок більшості російських вантажівок і кораблів.

Про це повідомляє Reuters.

Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, що стали очевидними після звільнення міста.

Видання наводить подробиці про те, які санкції проти Росії обговорюються зараз в ЄС:

заборона на імпорт вугілля, деревини, хімікатів та іншої продукції з Росії - на 9 мільярдів євро на рік;

заборона на поставки в Росію напівпровідників, комп'ютерів, технологій для газової промисловості, транспорту та інших галузей - на 10 мільярдів євро на рік;

закриття кордонів для російських вантажівок і суден (виняток - для поставок енергетичних продуктів, продовольства і ліків);

санкції проти ВТБ і ще трьох банків, вже відключених від SWIFT;

додаткові обмеження щодо олігархів.

Як повідомляв УНІАН, посли країн Європейського Союзу планують зібратися 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України.

Також повідомлялося, що Євросоюз розглядає альтернативу ембарго для нафти і вугілля з Росії.

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