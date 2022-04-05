Європейський Союз планує ввести заборону на імпорт вугілля з Росії, а також заборону на в'їзд в блок більшості російських вантажівок і кораблів.
Про це повідомляє Reuters.
Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, що стали очевидними після звільнення міста.
Видання наводить подробиці про те, які санкції проти Росії обговорюються зараз в ЄС:
- заборона на імпорт вугілля, деревини, хімікатів та іншої продукції з Росії - на 9 мільярдів євро на рік;
- заборона на поставки в Росію напівпровідників, комп'ютерів, технологій для газової промисловості, транспорту та інших галузей - на 10 мільярдів євро на рік;
- закриття кордонів для російських вантажівок і суден (виняток - для поставок енергетичних продуктів, продовольства і ліків);
- санкції проти ВТБ і ще трьох банків, вже відключених від SWIFT;
- додаткові обмеження щодо олігархів.
Як повідомляв УНІАН, посли країн Європейського Союзу планують зібратися 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України.
Також повідомлялося, що Євросоюз розглядає альтернативу ембарго для нафти і вугілля з Росії.