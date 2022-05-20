Також запропоновано додаткову позику в 9 млрд євро для України в 2022 році.

Європейська комісія надала Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро", написала президент Єврокомісії.

Також, за її словами, запропоновано додаткову позику в 9 млрд євро для України в 2022 році.

"Ми будемо працювати над платформою для відновлення, щоб допомогти відновити вільну і демократичну Україну", - додала фон дер Ляйен.

Транш для ЗСУ:

13 квітня 2022 року Рада ЄС затвердила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ.

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