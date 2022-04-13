Основну увагу на ній приділять "спроможності галузі" підтримати Україну, якщо війна затягнеться на кілька років.

Пентагон збере сьогодні, 13 квітня, закриту для преси зустріч провідних оборонних підрядників США для обговорення можливості галузі підтримати Україну у війні проти російських окупантів.

Про це з посиланням на слова представника Міноборони та представника сфери озброєння пише CNN.

На зустрічі зберуться вісім найбільших оборонних підрядників: General Dynamics, Lockheed Martin та інші.

Засекречене обговорення включатиме пропозиції щодо пришвидшення виробництва існуючих систем та розробки нових систем, які мають ключове значення для допомоги Міністерству оборони України та союзникам США, сказав представник Пентагону.

Зустріч організували лише кілька днів тому, сказав він. За словами чиновника, підрядникам повідомили, що основну увагу на ній приділять "спроможності галузі" підтримати Україну, якщо війна затягнеться на кілька років.

Сенс, за словами чиновника Міноборони США, полягає в тому, що влада США нібито "передбачає, що це буде багаторічна робота" за сценарію, у разі якого Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїй території.

Тим часом, сказав співрозмовник, підрядники, ймовірно, розкажуть про серйозні проблеми, з якими все ще стикається оборонне виробництво в США, включно з актуальними проблемами з ланцюжком постачання та нестачею доступної робочої сили. Це обмежує оборонні виробничі потужності та може погіршитися, оскільки збільшення видатків на оборону в бюджеті США та контракти України "суперничають за виробничі потужності", сказав чиновник.

Як відомо, США готові відправити Україні більше озброєння, що вимагає додаткової підготовки.

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