У ЄК очікують, що зростання становитиме 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025 році.

Єврокомісія значно покращила прогноз зростання економіки України у 2023 році – з 0,6% у травневому прогнозі до 4,8%.

В оновленому економічному прогнозі зазначається, що стосовно наступних років, у ЄК очікують, що зростання становитиме 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025 році, причому ключовими рушійними силами зростання будуть приватне споживання та державні інвестиції.

Після швидкого зниження у 2023 році річна інфляція, за прогнозами, знизиться до 7,6% у 2025 році за підтримки пом’якшення обмежень на виробництво та жорсткої монетарної політики.

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"Незважаючи на серйозні проблеми, викликані агресивною війною Росії, економіка України продемонструвала чудову стійкість у 2023 році завдяки винятковим урожаям, урядовим стимулам, підкріпленим непохитною підтримкою міжнародних партнерів, а також прихильності влади забезпеченню макрофінансової стабільності", - йдеться в прогнозі.

"Протягом 2023 року українська економіка несподівано розвивалася, незважаючи на триваючі збої в критичній інфраструктурі та ланцюгах поставок. Ці кращі, ніж очікувалося, показники підкреслюють адаптивність і стійкість українських споживачів і компаній у складних умовах війни, що відображається в покращенні показників довіри", - зазначили у Єврокомісії.

Наголошується, що економічні перспективи України значною мірою залежать від перебігу війни, надходження іноземних коштів та розвитку експорту. Також зазначається, що зростання реального ВВП залишиться помірним у 2024 році на рівні 3,7%, перш ніж значно підвищитися до 6,1% у 2025 році.

Прогнози щодо економіки України

Згідно з ухваленим законом про державний бюджет на 2024 рік, урядовці прогнозують зростання реального ВВП на 4,6% наступного року.

МВФ покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року (до цього цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%). При цьому в МВФ відзначають, в 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.

НБУ нещодавно поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. За прогнозом регулятора, у 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків, а у 2025 – на 6%.

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