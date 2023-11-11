У МВФ відзначають, що в 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року.

Як повідомила прес-служба Національного банку за результатами роботи місії МВФ з Україною, в ході роботи над другим переглядом програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF), експерти МВФ високо оцінили надзвичайну стійкість української економіки.

"Експерти МВФ очікують на більш потужне відновлення української економіки. Вони підвищили свою оцінку зростання реального ВВП в 2023 році до 4,5%, хоча під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначили у відомстві, економічні дані свідчать про більш потужне, ніж очікувалося, економічне відновлення в 2023 році і істотне зниження темпів інфляції при значних міжнародних резервах та стабільному валютному ринку, додали в НБУ. Однак в МВФ відзначають, в 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.

Економіка України та МВФ

8 листопада 2023 року в МВФ розповіли, що чекає на економіку України. Міжнародний валютний фонд оприлюднив регіональний економічний прогноз.

За підсумками 2023 року зростання ВВП України може скласти від 1 до 3%, що говорить про те, що економіка України почала поступово відновлюватися.

Як йдеться у регіональному економічному прогнозі Міжнародного валютного фонду, після російського вторгнення, коли економічне зростання впало на 29% у 2022 році, у 2023 році триває поступове економічне відродження.

11 листопада 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про нову домовленість з МВФ. Відповідна домовленість відкриває шлях до отримання траншу в сумі близько 900 млн доларів.

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