Програма відновлення не працює в інших південних регіонах через питання безпеки.

Програма розвитку ООН (ПРООН) та Європейській інвестиційний банк у 2023 році виділять на відновлення соціальної інфраструктури Одещини 1,5 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила представниця ПРООН Тетяна Хоменко.

За її словами, 1,5 млрд євро призначені на 13 проектів: 11 все узгоджено, підтвердження двох наразі очікується. Йдеться про фінансування капітального ремонту, реконструкцій, будівництві, включно з придбанням обладнання, освітніх, медичних закладів тощо. Також фінансування передбачає будівництво житла для переселенців.

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"Тобто, ми підтримуємо соціальну інфраструктуру, покращує якість державних послуг", - сказала Хоменко.

Вона додала, що Одещина розглядається, як один з опорних регіонів України, в якому велика кількість внутрішньо переміщених осіб, для яких, зокрема, будуватимуть житло.

"Ми очікуємо, що це буде капітальний ремонт, реконструкція інфекційної лікарні (Одеса – УНІАН), це буде ремонт Одеської клінічної лікарні №1, де потрібен ремонт операційних. Це кілька шкіл у місті... Це лікарні, школи та дитячі садки у районах області, зокрема, на території Балтської громади у нас три проекти", – сказала представник програми ООН з відновлення України.

Хоменко зазначила, що через питання безпеки підрядників та європейських інспекторів така програма наразі не працює у прифронтових південних регіонах - на Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі. Також вона не розповсюджується на західні регіони України.

Програма розвитку ООН - Японія виділила кошти Україні

У січні 2023 року Міністерство інфраструктури повідомило, що уряд Японії виділив 95 млн грн на відновлення інфраструктури України. Ці гроші спрямують на посилення спроможності уряду реагувати на кризу, на підтримку державних служб та приватних підприємств, відновлення критично важливої інфраструктури (щоб люди могли безпечно повернутися додому), зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

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