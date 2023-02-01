Кошти будуть спрямовані на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема, на відновлення критичної інфраструктури.

Уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів США на відновлення України.

Як повідомляється на урядовому порталі, кошти будуть спрямовані на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема, на відновлення критичної інфраструктури.

"Безумовним пріоритетом на цьому етапі відновлення є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців у свої домівки та підтримки економічного розвитку в регіонах", - сказав віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Зазначається, що допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.

Війна в Україні та позиція Японії:

Після вторгнення Росії в Україну Японія ввела санкції проти агресора. Санкції були спрямовані на олігархів, оборонний і фінансовий сектори Росії.

25 березня Японія вдарила по РФ новими санкціями. Японія заборонила експорт продукції 81 російській компанії. Також Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши вивезення в РФ предметів розкоші.

16 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання Угоди про відстрочку платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених в рамках співпраці з урядом Японії. Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов'язань у розмірі близько 50 млн доларів США (8 млрд ієн) за позиками, залученими в рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки.

27 січня 2023 року Японія заявила про розширення санкцій проти агресора.

31 січня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця отримає від Японії мобільні системи для очищення води.

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