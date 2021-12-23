Рішення про підвищення тарифів було прийнято Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

З 1 січня в Україні тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть до 30,38 грн за 1 кубометр.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

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Рішення про підвищення тарифів було ухвалено Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НКРЕКП скорегувала тарифи для 45 підприємств, що здійснюють водопостачання та водовідведення.

Встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), що складе в цілому 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

- централізоване водопостачання - 16,164 грн/кубометр з ПДВ;

- централізоване водовідведення-14,22 грн/ кубометр з ПДВ.

Тарифи на воду:

Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням і водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Окремо встановлюються тарифи на водопостачання, і окремо — на водовідведення, причому вони різні для різних водоканалів.

Крім того, є дві групи тарифів: на власне централізоване постачання холодною водою та водовідведення (для мешканців приватного сектору та колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання), та на централізоване постачання холодною водою та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).