Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу з 1 січня 2022 року.
Відповідне рішення було ухвалено 22 грудня.
Найвищі тарифи в розмірі 1,99 грн за куб. м затвердили для споживачів таких компаній:
- "Гадячгаз";
- "Закарпатгаз";
- "Лубнигаз";
- "Миколаївгаз";
- "Тисменицягаз";
- "Харківгаз";
- "Чернівцігаз".
У порівнянні з нинішніми тарифами підвищення становить від 10 до 15%.
Найнижчі тарифи встановили для:
- "Київгаз" – 0,32 грн за куб. м;
- "Харківміськгаз" – 0,43 грн за куб. м;
- "Кременчукгаз" – 0,46 грн за куб. м;
- "Криворіжгаз" – 0,53 грн за куб. м;
- "Черкасигаз" – 0,57 грн за куб. м.
В цьому випадку підвищення становить від 4 до 16%. Всі ціни вказані без врахування податку на додану вартість (ПДВ).
Розподіл газу в Україні
У жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.
Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.
Згодом НКРЕКП зазначив, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.