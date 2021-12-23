Найвищі тарифи пропонується затвердити в розмірі 1,99 грн за куб. м.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу з 1 січня 2022 року.

Відповідне рішення було ухвалено 22 грудня.

Найвищі тарифи в розмірі 1,99 грн за куб. м затвердили для споживачів таких компаній:

"Гадячгаз";

"Закарпатгаз";

"Лубнигаз";

"Миколаївгаз";

"Тисменицягаз";

"Харківгаз";

"Чернівцігаз".

У порівнянні з нинішніми тарифами підвищення становить від 10 до 15%.

Найнижчі тарифи встановили для:

"Київгаз" – 0,32 грн за куб. м;

"Харківміськгаз" – 0,43 грн за куб. м;

"Кременчукгаз" – 0,46 грн за куб. м;

"Криворіжгаз" – 0,53 грн за куб. м;

"Черкасигаз" – 0,57 грн за куб. м.

В цьому випадку підвищення становить від 4 до 16%. Всі ціни вказані без врахування податку на додану вартість (ПДВ).

Розподіл газу в Україні

У жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Згодом НКРЕКП зазначив, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.