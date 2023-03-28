Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,55 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 20 копійок – до 38,05 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок – до 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,55 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Курс під час війни

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, хоча раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на чверть.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що найближчим часом буде спостерігатися невелике посилення волатильності на готівковому ринку. На її думку курс долара триматиметься в діапазоні 38-38,8 гривні за долар.

Директор департаменту казначейства банку "Cominbank" Герман Марченко вважає, що готівковий курс валют навряд чи зазнає будь-яких істотних змін. За його словами найближчим часом курс в обмінних пунктах перебуватиме в межах сформованого наприкінці лютого коридору: 38-39 грн/дол. і 40-41 грн/євро.

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