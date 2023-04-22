У Росії зараз 110 офіційних мільярдерів, їх загальні статки зросли до 505 мільярдів доларів з 353 мільярдів доларів у 2022 році.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, за рік війни російські мільярдери збільшили свої статки.

Як повідомляє Reuters, з моменту вторгнення РФ в Україну статки російських мільярдерів збільшилися на 152 млрд доларів. Як йдеться в матеріалі, це сталося завдяки високим цінам на природні ресурси.

Згідно з даними видання, в Росії зараз 110 офіційних мільярдерів, їхні загальні статки зросли до 505 мільярдів доларів з 353 мільярдів доларів у 2022 році.

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Очолює рейтинг Андрій Мельниченко, який заробив статки на добривах, увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у 25,2 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує торішню оцінку його вартості.

Другим у списку йде Володимир Потанін, президент і найбільший акціонер "Норнікеля", найбільшого в світі виробника паладію та рафінованого нікелю. Його статки оцінюються в 23,7 млрд доларів.

Володимир Лісін, який контролює сталеливарну компанію НЛМК і був визнаний у 2022 році найбагатшою людиною Росії, посів третє місце зі статкками у 22,1 млрд доларів.

Війна в Україні та російські мільярдери

Після вторгнення Росії в Україну п'ять російських мільярдерів відмовилися від російського громадянства. Не захотіли бути громадянами країни-агресора: засновник DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов і співзасновники JetBrains Сергій Дмитрієв і Валентин Кип'ятков.

У квітні 2023 року журнал Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів, які втрачають свої статки у зв'язку з масовими санкціями проти агресора.

Самим "збіднілим" російським мільярдером став засновник месенджера Telegram Павло Дуров. У 2022 році його статки зменшилися на 3,6 мільярда доларів - до 11,5 мільярда доларів.

Бізнесмен перемістився з третього місця в рейтингу російських мільярдерів Forbes 2022 року на десяте в списку 2023-го.

Загальний статок найбільш "збіднілих" російських мільярдерів за 2022 рік, за оцінками Forbes, скоротився на 8,5 мільярда доларів.

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