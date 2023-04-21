Самим "збіднілим" російським мільярдером став засновник месенджера Telegram Павло Дуров.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, журнал Forbes опублікував список збіднілих російських мільярдерів, які втрачають свої статки у зв'язку з масовими санкціями проти агресора.

За інформацією Forbes, самим "збіднілим" російським мільярдером став засновник месенджера Telegram Павло Дуров. У 2022 році його статки зменшилися на 3,6 мільярда доларів — до 11,5 мільярда доларів.

Бізнесмен перемістився з третього місця в рейтингу російських мільярдерів Forbes 2022 року на десяте в списку 2023-го.

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Також до списку найбільш "збіднілих" російських мільярдерів увійшли:

акціонер компанії Datadog Леонід Богуславський (його загальні статки у 2023 році оцінюється в 3,6 мільярда доларів, за рік він втратив 1,1 мільярда доларів);

власники розробника ігор Playrix Дмитро та ігор Бухмани (загальні статки кожного - по сім мільярдів доларів, втратили по 1,1 мільярда доларів);

інвестор Фархад Ахмедов (1,1 мільярда доларів, втратив 600 мільйонів доларів);

голова правління інвестиційного холдингу Finstar Олег Бойко (1,1 мільярда доларів, втратив 200 мільйонів доларів);

колишній власник "Уралкалія" Дмитро Риболовлєв і його сім'я (6,4 мільярда доларів, втратив 200 мільйонів доларів);

колишній член Ради директорів Альфа-банку Петро Авен (4,2 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова, засновник компанії "Інтеко" Олена Батуріна (1,3 мільярда доларів, втратила 100 мільйонів доларів);

один з власників Альфа-Банку Андрій Косогов (1,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

інвестор Олександр Мамут (два мільярди доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

власник групи "Абсолют" Олександр Свєтаков (2,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів);

продюсер та інвестор Гліб Фетісов (1,1 мільярда доларів, втратив 100 мільйонів доларів).

Загальний статок найбільш "збіднілих" російських мільярдерів за 2022 рік, за оцінками Forbes, скоротився на 8,5 мільярда доларів.

Війна в Україні та мільярдери

Станом на 4 квітня 2023 року американський бізнесмен Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною на Землі. За версією авторитетного бізнес-журналу Forbes, в лідери рейтингу піднявся французький лакшері-магнат Бернар Арно.

Майже половина доларових мільярдерів світу втратила частину своїх статків, що призвело до перестановок в рейтингу.

Якщо в 2022 році по планеті ходили 2668 володарів "десятизначного стану", то станом на квітень 2023 року їх залишилося "всього лише" 2640. Сукупна вартість активів всіх мільярдерів планети впала з 12,7 до 12,2 трлн доларів.

Forbes опублікував список найбагатших людей планети.

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