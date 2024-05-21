За словами глави МЗС, російські активи необхідно конфіскувати.

Сума доходів від заморожених активів Російської Федерації розміром 3 млрд євро на рік не співставна з ціною самих знерухомлених активів у близько 260 млрд євро, і тому, треба повна конфіскація. Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він нагадав про своє переконання, що історія довкола заморожених активів РФ розвиватиметься у три кроки.

"Спочатку рішення щодо податків на відсотки від заморожених активів. Це рішення було ухвалене: передавати ці податки Україні. Зараз другий крок відбувається - це власне доля самих відсотків, нарахованих на активи", - відзначив Кулеба. Відео дня

Водночас він звернув увагу на сьогоднішнє повідомлення від глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, що лише цього року ці відсотки сягнуть 3 млрд євро.

"Але, загалом, ми з вами знаємо, що вартість заморожених активів - це десь 260 млрд євро. Тобто, при усій нашій вдячності за це сьогоднішнє рішення, але суми неспівмірні. Тому, третій крок, про який ми говорили з початку року - власне, має бути конфіскація самих активів", - сказав глава українського МЗС.

Він додав, що розуміє занепокоєння, у тому числі німецької сторони, але для них треба знайти рішення.

"Росія має заплатити", - наголосив Кулеба.

Конфіскація заморожених активів РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 травня, Рада Євросоюзу схвалила план із використання доходів від активів РФ для допомоги Україні. Вже цього року Київ може отримати близько 3 млрд євро, 90% цієї суми планують використати для підтримки української армії.

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