Цього року можна отримати до 3 млрд євро.

У вівторок, 21 травня, Рада Євросоюзу схвалила план із використання доходів від заморожених активів Росії для допомоги Україні. Про це в мережі Х повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Ми схвалили в ЄС використання доходів від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги Україні.. Росія має відшкодувати завдані війною збитки", – йдеться у повідомлені.

За словами Ліпавського, вже цього року можна отримати до 74 млрд крон, або 3 млрд євро, 90% цієї суми планують використати для підтримки української армії.

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Заморожені активи РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном заблокували активів російського центробанку на біля 300 млрд доларів. Більшість суми знаходиться в країнах Євросоюзу. З того часу ведеться активна дискусія щодо використання коштів для допомоги Україні.

Так, США почали переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі до 50 мільярдів доларів. При цьому величезні витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від суверенних російських активів, які були заморожені та за якими нараховуються відсотки в основному в Європі.

Раніше УНІАН писав, що німецькі чиновники готові підтримати план США щодо використання майбутніх доходів від заморожених російських активів, які здебільшого знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів.

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