Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера наступного року буде у пріоритеті.

Усі соціальні виплати у 2025 році будуть профінансовані з державного бюджету України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу.

"У нас немає жодних підстав вважати, що соціальна сфера наступного року не буде профінансована, тому що це пріоритет. Я хочу зазначити, що ця частка достатня для того, щоб забезпечити всі потреби соціально незахищених категорій, і це пріоритетні видатки в бюджеті", - сказав він.

Міністр наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення уряд жодного разу не затримував пенсії та інші социвплати.

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При цьому Марченко зазначив, що підвищувати мінімальну зарплату наступного року немає можливостей.

"На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - сказав очільник Мінфіну.

Бюджет-2025 – головні новини

У проекті державного бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та, відповідно, інших соціальних стандартів. У документі пропонують встановити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату на рівні 8 тисяч гривень, як і цьогоріч.

Як йдеться у статті УНІАН, проект держбюджету-2025 передбачає зростання ВВП на 2,7%, інфляцію на рівні 9,5% за рік та курс долара у 45 грн/дол. Урядовці прогнозують підвищення середньої заробітної плати з нинішніх 20 581 гривень до 24 389 гривень у 2025 році.

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