Місячний розмір мінімальної зарплати становитиме 8 тисяч гривень.

У Кабінеті міністрів запропонували відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в межах проєкту бюджету на 2025 рік. Відомо, що від цих показників залежать розміри соцвиплат. Про це йдеться у проєкті № 12000.

Таким чином мінімальна зарплата не буде змінюватися. У документі пропонують встановити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

місячний розмір - 8 тисяч гривень;

погодинний розмір - 48 гривень.

"Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком)", - наголосили в пояснювальній записці до проєкту. Відео дня

Зазначається, що прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, який встановлений законом та основі якого визначають державні соціальні гарантії та стандарти у галузях доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти. Однак у 2025 році такий показник не планують змінювати.

У проєкті пропонують встановити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць розміром 2920 гривень, а для ключових соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;

працездатних осіб - 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовують для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовують для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, - 1600 гривень.

Держбюджет України на 2025 рік - останні новини

Як писав УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, "попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно". Він додав, що пріоритет цього бюджету є дуже чітким - це оборона та безпека України.

Також Шмигаль розповів, скільки коштів держава витрачатиме на одного військового.

"Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана - це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року", - пояснив політик.

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