Також очікується зростання інфляції.

У 2024 році очікується зростання заробітних плат українців. Таким прогнозом Національного банку України поділилася перша заступниця голови установи Катерина Рожкова.

В ефірі телеканалу "Ми – Україна" вона зазначила, що також очікується підвищення споживчого попиту. Крім того, в Нацбанку прогнозують подальше зростання економіки країни та відновлення ринку праці.

"Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні. Тому бізнес планує підвищувати заробітну плату", – сказала Рожкова.

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Вона зазначила, що зростання зарплат українців почалося у 2023 році і продовжиться у 2024-му. Відповідно, має зростати споживчий попит. За її словами, "люди будуть мати більше статків".

Також Рожкова поділилася прогнозом щодо інфляції у 2024 році. Загалом Нацбанк прогнозує її зростання, хоча цей показник залишиться нижчим за 10%.

"Це означає, що дохідність за гривневими депозитами залишаться привабливими не лише для того, щоб зберегти гроші від знецінення, але й щось заробити", – констатувала заступниця голови Нацбанку.

Зарплати в Україні

У грудні 2023 року замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк з посиланням на дані ПФУ повідомив, що за підсумками шести місяців переважна частина офіційно працевлаштованих українців отримують від 6,7 до 20,1 тис. грн.

Примітно, що з 3,95 млн працюючих офіційно, або 53,4% від загальної кількості, тільки 74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), а 14,2 тис. українців платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

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