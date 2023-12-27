За словами міністра економіки, виплати доведеться відкласти без грошей партнерів.

Україна може бути змушена відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року. Про це заявила віце-прем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко виданню Financial Times.

За її словами, брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму "виживання" після того, як вона продемонструвала відновлення у 2023 році.

"Підтримка партнерів є надзвичайно важливою. Вона потрібна нам терміново", – зазначила міністр.

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Вона підкресли, що уряд надаватиме пріоритет оборонним потребам та обслуговуванню боргу, що означає "величезний ризик недофінансування певних соціальних секторів". Києву, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тис. державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати для 10 млн пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.

Наступного року український уряд очікує отримати від міжнародних партнерів 37 млрд доларів.

Проблеми з міжнародною допомогою

Запит адміністрації президента США Джо Байдена на фінансування для України залишається у глухому куті в Конгресі. За словами конгресмена від Демократичної партії Майка Квіглі, Конгрес повинен ухвалити новий пакет допомоги Україні вже у січні 2024 року.

На запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС у розмірі €50 млрд цього місяця наклала вето Угорщина. Лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати подолати опір Угорщини, але вони також розробляють альтернативні плани, щоб направити 20 млрд євро Києву в обхід Будапешту.

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