В компанії підкреслили, що причиною збою не була фішингова атака.

Компанія "Нова пошта" відновила роботу мобільного додатку та сервісу авторизації після збою в системі. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що усі сервіси мобільного додатку наразі доступні - користувачі знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти через поштомати.

"Усі сервіси на відділеннях теж доступні: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Сплачувати посилки кур’єру також можна усіма способами оплати", - йдеться у повідомленні.

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"Що стосується питання, чи стала причиною збою фішингова атака — ні", - додали в компанії.

Збій у системі "Нової пошти" - що відомо

Ще з вечора 17 травня додаток "Нової пошти" не оновлював дані та працював зі збоями. Також неможливо було скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку. Водночас бізнес-кабінет та сайт працювали у звичайному режимі, як і відділення компанії.

У одному з Telegram-каналів повідомляли, що причина збою - у фішинговому листі, який поклав корпоративну пошту та систему.

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