Європейські посадовці сподівалися, що лідери ЄС розблокують принаймні 5 млрд євро з метою наповнення фонду для потреб України.

В Європейському Союзі поки не можуть узгодити створення "спеціального фонду" в межах Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на загальну суму 20 млрд євро на чотирирічний період. Про це повідомляє видання Euractiv.

Зокрема, лідери ЄС відклали схвалення угоди про наповнення Європейського фонду миру, який використовується з метою відшкодування пожертв, які країни-члени роблять для України, тому що деякі держави бажають змінити механізми функціонування фонду.

Водночас у висновках саміту ЄС висловлювалася вказівка до Європейської комісії активізувати роботу з реформування Європейського фонду миру і у подальшому збільшити його фінансування.

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Як зазначає видання, європейські посадовці сподівалися, що лідери ЄС розблокують принаймні 5 млрд євро з метою наповнення фонду для потреб України. Загалом раніше було запропоновано виділити 20 млрд євро на чотирирічний період.

Джерела серед дипломатів і посадовців ЄС зазначають, що Франція і Німеччина, які є двома найбільшими країнами-контрибуторами і чиї внески до Європейського фонду миру становлять понад 40%, наразі розглядають можливість потенційного реформування цього міжурядового фонду.

Крім того, країни-члени ЄС не виявляли бажання надати у повному об'ємі запропоновані 20 млрд євро.

Це відбувається на тлі нездатності лідерів ЄС "надати зелене" світло на затвердження 50 млрд євро фінансової підтримки для України через вето Угорщини.

Видання додає, що питання найкращого використання фонду порушується на тлі війни в Україні, яка вже триває понад 600 днів, з надходженням постійних запитів на отримання великих партій військової техніки і фінансової підтримки від європейських союзників.

Європейський фонд миру фінансується країнами-членами відповідно до їхнього ВВП. Завдяки фонду вдалося відшкодувати військові пожертвування і спільні закупівлі на суму 5,6 млрд євро. Водночас фонд не має відношення до двосторонніх угод про постачання зброї в Україну.

За даними Euractiv, Німеччина і Франція поділяють дуже різні бачення стосовно майбутнього Європейського фонду миру.

У Берліні прагнуть переглянути спосіб підрахунку німецьких пожертв. Обізнані джерела відзначають, що у пропозиціях змін передбачається, аби країни-члени брали до уваги суми, витрачені на двосторонній основі і вираховували їх з пожертв до Європейського фонду миру.

Бачення Німеччини потрапило під різку критику, оскільки це схема може покласти край солідарності, на якій побудована система.

Франція хотіла би бачити частиною угоди вимогу "купуй європейське" як інструмент для більш інтегрованого європейського оборонного союзу.

У Парижі хочуть подумати над умовами функціонування фонду, з визначенням ролі для європейської оборонної й інноваційної технологічної бази, спонукання до спільних закупівель, а також стимулюванням розвитку української оборонної промисловості.

Спецфонд ЄС на зброю для України

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі пропонують створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки (загальна сума цього спецфонду має становити 20 млрд євро).

У серпні віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловлював сподівання, що узгодження цього фонду на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро на озброєння відбудеться до кінця поточного року.

Водночас Угорщина продовжує блокувати схвалення восьмого траншу в рамках Європейського фонду на суму 500 млн євро для закупівлі зброї для України. Це рішення не вдається схвалити ще з весни поточного року.

Попередній, сьомий транш військової підтримки для України на суму 500 млн євро з додатковими заходами підтримки на суму 45 млн для підготовки українських сил в рамках місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM), було схвалено ще у січні 2023 року.

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