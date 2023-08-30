Зокрема, у період 2024-2027 років Україна має отримувати щороку по 5 млрд євро на озброєння, що загалом становитиме 20 млрд євро.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловлює сподівання, що узгодження фонду допомоги України як складової Європейського фонду миру на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро на озброєння відбудеться до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у місті Толедо (Іспанія).

Високий представник ЄС сказав, що сьогодні обговорювалися короткострокові і довгострокові європейські зобов'язання з питань безпеки для України.

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"Незважаючи на глобальне засудження, Путін не показує жодних ознак послаблення його агресії проти українського народу. Він продовжує війну, і саме через це Україна потребує довгострокової, стійкої і передбачуваної військової підтримки", - наголосив Боррель.

На його переконання, продовження підтримки України є важливим фактором для контрнаступу України у відповідь на російське вторгнення.

Він вважає, що, "якби не було війни, яку Путін веде проти України, то не було би потреби у підтримці". Але, через причину російської агресії проти України існує потреба підтримки України.

У цьому зв'язку, сьогодні міністри обговорили підтримку для України за декількома напрямками, у тому числі стосовно військової техніки.

"Я запропонував фонд допомоги для України на період 2024-2027 років для забезпечення стійкості нашої військової допомоги. Цей фонд, який буде включений як складова Європейського фонду миру, має бути ключовим елементом нашого довгострокового внеску для безпеки України, як це у червні погодили європейські лідери. Я пропоную фонд з виділенням приблизно 5 мільярдів євро щороку. Це має бути гранична межа, а не цільовий рівень витрат. Якщо ми зможемо витратити менше - буде набагато краще", - наголосив Боррель.

Зокрема, він сказав, що виділення кожного року по 5 млрд євро має стати граничною межею для того, аби запланувати європейські зусилля на середньострокову перспективу для підтримки України.

"Міністри обговорили цю тему. Це також буде обговорюватися завтра на рівні міністрів закордонних справ. І я сподіваюсь, що угода може бути досягнута якомога скоріше. Я сподіваюся - перед закінченням цього року", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС розповів, що сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков виступив із зверненням завдяки відеозв'язку та розповів про ситуацію на фронті і про український контрнаступ.

Спеціальний фонд ЄС для допомоги Україні

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі пропонують створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки.

Європейський Союз збільшив на 2 мільярди євро бюджет Європейського фонду миру, який фінансує постачання зброї Україні.

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