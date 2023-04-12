У період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості призначення пенсій особам на окупованих територіях або територіях ведення бойових дій, ухвалений Верховною Радою 20 березня.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії " спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

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"Громадяни, які досягли пенсійного віку, або які стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника і проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Так, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджуючі документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв'язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалений закон покликаний врегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення або скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та злишили їх.

Пенсії для українців на окупованих територіях

20 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення бойових дій.

У пояснювальній записці наголошується, що люди, які проживають на окупованій території або в зонах ведення бойових дій, з незалежних від себе причин не можуть безпосередньо звернутися до Пенсійного фонду України, оскільки його органи не можуть там працювати.

Прийняті зміни до Закону передбачають, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсія за віком або по інвалідності людям, які проживають на окупованій території або в зоні ведення бойових дій, призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від строку звернення за пенсією.

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