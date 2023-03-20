Пенсія призначатиметься з наступного дня після досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від строку звернення до Пенсійного фонду.

Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення бойових дій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що за ухвалення законопроекту №8198 в цілому проголосували 274 депутати.

У пояснювальній записці зазначається, що люди, які проживають на окупованій території або в зонах ведення бойовиї дій, із незалежних від себе причин не можуть безпосередньо звернутись до Пенсійного фонду України, оскільки його органи не можуть там працювати.

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"А через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду подати заяву та підтверджувальні документи можливості немає у зв'язку із відсутністю на окупованих територіях інтернет-зв'язку та українського мобільного зв'язку. Таким чином, зазначені особи з об'єктивних причин позбавлені можливості звернутись по призначення пенсії у встановленому станом на даний час порядку", - сказано в документі.

Ухвалені зміни до закону передбачають, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсія за віком або з інвалідності людям, які проживають на окупованій території або в зоні ведення бойових дій, призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від строку звернення за пенсією.

Пенсії в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які не підпадали під березневу індексацію пенсійних виплат. Як пояснили в Мінсоцполітики, перерахунок означає урахування того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку таких пенсій.

Нагадаємо, з 1 березня 10,5 мільйонів українців отримали проіндексовані пенсії. При цьому вперше було здійснено індексацію найнижчих за розміром пенсій. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розмір середньої пенсії в Україні після індексації з 1 березня перевищив показник 5 тис. грн.

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