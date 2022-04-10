За словами депутата, реальний курс гривні не дуже відрізняється від офіційного, на відміну від російського рубля.

Фінансова система України є стабільною, і жодних передумов для знецінення гривні немає.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Фінансова система України є стабільною, жодних передумов для знецінення гривні немає. Ми втримали перші дні війни, дні панічних настроїв. А якщо говорити про золотовалютні резерви НБУ, то вони навіть зросли за період війни", - сказав Гетманцев.

Він зазначив, що офіційний курс гривні НБУ встановив на рівні 29,25 грн/дол., зафіксувавши його на період війни, і реальний курс не дуже відрізняється від офіційного.

"Реальний курс не дуже відрізняється від того, який був зафіксований Національним банком. І цим гривня відрізняється від рубля, у якого ситуація набагато гірша: якщо з усіма валютними обмеженням, які існують на валютній біржі в РФ, долар можна придбати по курсу, який не надто відрізняється від довоєнного, але якщо говорити про вільний обіг, то долар купують і по 200 рублів, і дорожче", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до кінця повномасштабної війни РФ заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення воєнного стану будуть саме такі валютні показники.

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