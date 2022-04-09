Цей курс планують зафіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

В Україні до кінця повномасштабної війни РФ заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення воєнного стану будуть саме такі валютні показники.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, після перемоги України буде поступове повернення до плаваючого обмінного курсу.

Ніколайчук додав, що такий перехідний період триватиме певний час, він проходитиме поступово. Нацбанк робитиме це для того, аби уникнути різких змін й потрясінь економічної системи.

Нагадаємо, Нацбанк у перший день повномасштабної війни Росії проти України зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тис. грн на день.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко позитивно оцінив фінансову стабільність в Україні під час війни та розповів, яких при цьому втрат зазнає державний бюджет. Він зазначив, що при цьому спостерігається падіння доходів держбюджету, зокрема, в частині сплати ПДВ втрати склали до 40%. При цьому втрати по сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) в березні були незначними, що свідчить про виплату підприємствами заробітних плат працівникам, але в квітні картина може змінитися через закриття багатьох підприємств.

Вас також можуть зацікавити новини: