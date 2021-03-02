Зараз в Україні почався весняний марафон зростання цін, який торкнеться в першу чергу овочів і фруктів.

В Україні зростатимуть ціни на продукти харчування, особливо це стосується борщової групи (картопля, буряк, капуста).

Читайте такожВ Україні зростає роздрібна торгівля: топ-3 областей-лідерівПро це повідомляє "Апостроф" з посиланням на експерта з економічних питань Олега Пендзіна.

Експерт зазначив, що ціни на продукти вже злетіли. Збільшилася вартість овочів, фруктів, цукру, хліба і яєць, що для борщової групи це нормальне явище в цю пору року.

"Ми вже маємо початок так званого весняного марафону зростання цін. Це буде стосуватися не тільки буряка, а також капусти, картоплі та цибулі. Треба розуміти, що якщо порівнювати ціни не з початком січня, а з лютим 2020 року, то ціни на борщову групу зараз дешевше, ніж рік тому", - розповів Пендзін.

За його словами, ціни зростатимуть й надалі. Це пов'язано зі зменшенням запасів і зростанням вартості зберігання.

"Це нормальний процес. Буде зовсім не дивно, коли ми з вами наприкінці квітня побачимо на полицях магазинів картоплю з Єгипту та Ізраїлю. Таке теж буде", - зазначив експерт з економічних питань.

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Автор: УНІАН