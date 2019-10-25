Олексій Кудрявцев: ДАБІ необхідно ліквідувати

Ім’я Олексія Кудрявцева, очільника ДАБІ у 2015-2018 роках, добре відоме не лише професійному будівельному середовищу, а й широкому загалу. Саме за часів його керівництва у Держархбудінспекції почались відчутні зміни: пройшла децентралізація, відбулася будівельна амністія, запрацювала низка електронних сервісів, зокрема – «Прозора ДАБІ», які значно спрощували життя забудовників та мінімізували їх контакт з потенційними хабарниками. Втім, реформа залишилась незавершеною.

Майже рік тому тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман гучно звільнив Олексія Кудрявцева з посади. Формальним приводом стали звинувачення керівника ДАБІ у тому, що він, оформлюючись на держслужбу, начебто, надав несправжній диплом. В інтерв’ю УНІАН Олексій Кудрявцев розповів, що насправді було причиною звільнення, чим екс-очільник ДАБІ займався цілий рік і чим він планує займатися надалі.

Чим ви займалися протягом останнього року, залишивши ДАБІ?

По-перше, я відпочив. У мене є п’ятеро синів, і рік тому народилася така довгоочікувана донька. Тож я спробував більше часу проводити з сім’єю. Я почав завозити дітей у школу, у дитсадок.

Тобто, працювали татом?

Принаймні, спробував. Окрім того, я трохи підучився, почитав літературу. Я мав достатньо часу, щоб подумати й переосмислити ти, що зі мною трапилося, зробити певні висновки.

І які висновки ви зробили? Шкодуєте про те, що довелося залишити ДАБІ?

Я переконаний, що все, що не робиться, завжди на краще. Можу сказати впевнено: очолюючи ДАБІ, я все робив правильно. І цим пишаюся.

Минулої осені у своїх інтерв’ю ви дуже політкоректно висловлювалися на адресу прем’єра Володимира Гройсмана і вашого попередника на посаді голови ДАБІ Максима Мартинюка, який порекомендував вас на своє місце. Що ви можете сказати про них зараз, після всіх минулорічних подій?

Я дуже вдячний Максимові Мартинюку за те, що він у мене повірив. Він дійсно дав мені шанс, рекомендував мене Володимиру Гройсману, який тоді очолював Мінрегіонбуд. Якщо прибрати з контексту емоції, то, мабуть, він теж трохи шкодує з приводу того, що сталося. Що стосується Володимира Гройсмана, то це інша ситуація. Напевно, у людини, яка три роки керувала урядом великої європейської країни, були свої заслуги. Але я точно знаю, що він зробив усе, щоб звільнити мене.

Можу розповісти про останні пару тижнів перед звільненням. Мені не дали виступити на засіданні Кабміну, у мене ніхто не взяв пояснення, просто конкурсна комісія Нацдержслужби у супер-стислі терміни зуміла зробити висновки по моєму питанню: у понеділок відбулося заслуховування її висновків, а вже в середу мене звільнили. Ніхто не взяв до уваги, що я керував державною установою, яка на той момент пребувала в зоні турбулентності. Ми знаходилися на фініші реформи, яку розпочали за три роки до того.

Тож, точно мали місце певні маніпуляції. Я впевнений у тому, що Володимир Борисович конкретно давав команду, щоб комісія Нацдержслужби приймала необхідні йому рішення. З деякими людьми з тієї комісії я був знайомий дуже добре, і при зустрічі вони просто розводили руками: “Ну, ти ж розумієш, надійшла команда згори, ми нічого не можемо зробити”. Тоді я не мав з Володимиром Гройсманом жодної розмови. На мої неодноразові пропозиції зустрітися і з’ясувати ситуацію, він мені відмовляв.

Формальним приводом для вашого звільнення стало те, що ви ніби-то не мали необхідної, тобто вищої, профільної освіти. Тож у вас є потрібний диплом чи ні?

Так. Коли я подавав документи на посаду голови ДАБІ, там був диплом спеціаліста з правознавства, який я буквально за три тижні до того отримав в Одеській юридичній академії. Додам, що 2018 року я захистив кандидатську дисертацію і тепер є кандидатом юридичних наук, тобто надалі сумнівів з приводу моєї освіти бути не може в принципі.

Що ж тоді, на вашу думку, стало реальною причиною звільнення?

Минулої осені вся та реформа, якою ми займалися в ДАБІ протягом трьох років, вийшла на фінальний етап. Це, крім іншого, означало, що настав час звільняти двох останніх керівників теруправлінь ДАБІ, які були осередками корупції – в Одеській області й у Києві. На цей момент уже була запущена система «Прозора ДАБІ» (електронна система видачі дозволів на будівництво – ред.), були прийняті перші нормативні акти, які протидіяли корупції. Так ось, коли було звільнено керівника ТУ ДАБІ в Одеській області, яке було найбільш корумпованим, почався цей шалений тиск. Тобто люди, яких я називаю “будівельна мафія”, розуміли, що наступним кроком стана заміна керівника ТУ ДАБІ в Києві.

Мова йде про два найбільших будівельних ринки в Україні…

Саме так. І місцевим будівельним мафіям не хотілося втрачати роками відпрацьовані й налагоджені схеми. Так ось, наприкінці вересня 2018 року я на засіданні Уряду презентував «Прозору ДАБІ», розповів про успіхи в боротьбі з корупцією. Саме Володимир Гройсман дав мені тоді слово, тож він знав і відчував, що остаточні зміни у ДАБІ вже майже завершені. Можливо, до цього будівельна мафія не дуже вірила в наш успіх, але після презентації все стало надто реальним. Коли все запрацювало і всі побачили, що механізм – дієвий, люди, які роками сиділи на хабарних схемах, зробили все, щоб мене звільнити.

Вам не здається, що ваших реформ було недостатньо? Адже, зрештою, і видача дозволів, і їхнє скасування все одно відбувається в ручному режимі, а не в рамках чіткої, зрозумілої й прозорої системи.

Нагадаю, що саме ми зробили за три роки. Перше – виконали вимоги закону про децентралізацію, передавши функції ДАБІ багатьом місцевим громадам. Цей процес почався ще 2015 року. Друге – замінили багатьох керівників теруправлінь ДАБІ, які працювали на своїх місцях, як то кажуть, ще за часів Януковича і які сиділи на корупційних схемах. Третє – розробили і домоглися прийняття закону №1817, який набув чинності в червні 2017 року і поклав край багатьом незаконним будівництвам за рахунок заміни п’яти категорій складності на три класи наслідків у будівництві і скасуванню декларативного принципу початку будівництва. До цього часто траплялося так, що забудовник отримував декларацію на початок будівельних робіт, заявляючи про намір збудувати щось невеличке, а насправді виганяв там 25 поверхів. Найвідоміший приклад – це об’єкти Анатолія Войцеховського у столиці. Четверте – перевели цілу низку послуг в електронний режим, щоб унеможливити вплив людського фактору. Але, говорячи про ручний режим, я можу сказати, що він мав місце і досі має місце, ви праві. І саме це потрібно викорінювати, бо в ручному режимі оновлений ринок не може працювати.

Яким чином це можна викорінити?

Я вважаю, що потрібно взагалі ліквідувати ДАБІ. Повністю позбутися цього органу, який завжди буде асоціюватися з негативом і корупційними схемами. Якщо ми закриємо ДАБІ, не залишиться токсичного шлейфу, який переслідує її всі ці роки.

Вважаю, що потрібно докорінним чином змінити систему видачі дозволів і контролю за будівництвом. Дозволи мають видаватись автоматично – за умови, що заявник отримав і подав усі необхідні документи. Це не повинно бути спеціальною функцією ДАБІ чи будь-якого іншого органу, це має бути проста адмінпослуга, яку можна отримати в електронному вигляді.

От що потрібно, то це поетапний контроль за будівництвом. Інспектор має приходити на будмайданчик всього 4-5 разів: на найпершому етапі, потім на рівні кількох поверхів, потім – наприкінці будівництва. І метою цих візитів має бути не припинення будівництва, а видання припису про усунення порушень, коли такі будуть виявлені. Якщо протягом процесу будівництва все гаразд, якщо дотримано всіх ДБНів і містобудівних вимог, то зрештою забудовник легко отримає сертифікат про введення об’єкта в експлуатацію. Причому, цей документ також має бути звичайною адмінпослугою і також може видаватися в електронному вигляді.

Хто буде інспектувати – це вже питання для подальшої дискусії, але я б запропонував створити новий орган суто для цієї функції. Однозначно – не має бути, як зараз, коли інспектор часто навіть не може потрапити на об’єкт, бо його туди просто не пускають. Звісно, є ще одна проблема. Це – українські суди, за рішеннями яких ДАБІ нерідко примушують видати чи відновити дозвіл на будівництво. Ось тут важливий момент: яку компетенцію має суд у питаннях зміни цільового призначення землі чи висотності будівлі, наприклад? На жаль, на це поки що вплинути неможливо.

Як ви оцінюєте роботу ДАБІ протягом останнього року?

Можу сказати, що майже одразу, як мене звідти звільнили, усі реформи відкотилися назад. Зокрема, наскільки мені відомо, усі електронні послуги перестали працювати. Деякі люди, які були звільнені з ДАБІ за мого керівництва, повернулися на свої посади. Була повернута корупційна система багаторазових відмов у видачі дозволів на будівництво. Станом на початок вересня 2019 року стан справ був приблизно таким же, як у 2014-2015 роках. Щоправда, буквально за останні пару тижнів ситуація почала змінюватися на краще, коли був призначений новий т.в.о. голови ДАБІ Олександр Строкач. Наприклад, очікується, що найближчим часом знову запрацюють усі електронні послуги.

Якщо ви вважаєте за необхідне ліквідувати ДАБІ, то чим би ви самі хотіли зайнятися надалі?

Мені дуже болить та реформа, яку я почав робити в Держархбудінспекції. Я б хотів її завершити. І логічним закінченням я дійсно вважаю ліквідацію самої ДАБІ як токсичного карально-вимагального органу. Сподіваюсь, мої знання системи й досвід роботи ще згодяться на державній службі у будівельній галузі.

Тетяна Стежар