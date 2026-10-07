РФ знищила головний склад великої автомережі: з полиць можуть зникнути оливи і акумулятори

Знищення складського хабу спричинить тимчасові перебої та потребуватиме перебудови логістики усієї мережі.

Під час нічної атаки на Київ російські війська зруйнували центральний склад мережі "АТЛ Автосервіс", через який проходили великі обсяги олив та акумуляторів. Про це компанія повідомила у Facebook.

"Внаслідок масованого обстрілу Києва повністю знищено наше основне складське приміщення – центральний хаб, через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів", – ідеться в повідомленні.

При цьому в компанії зазначили, що загиблих серед персоналу немає.

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Наразі експерти оцінюють масштаби завданих руйнувань. Зазначається, що "АТЛ Автосервіс" завчасно диверсифікувала запаси та сформувала оперативний резерв в магазинах і сервісних центрах мережі. Повідомляється, що наразі всі автомагазини та автосервіси повністю забезпечені необхідними товарами. Водночас знищення складського хабу спричинить тимчасові перебої та потребуватиме перебудови логістики усієї мережі.

"Наразі ми приймаємо антикризові рішення. Проте вже очевидно, що в найближчі дні оперативний асортимент буде обмежений виключно тим, що вже перебуває на полицях наших підрозділів", – зазначили в АТЛ.

У компанії додали, що з травня команда "АТЛ Автосервіс" працює в умовах постійної кризи, адаптуючись до нових викликів. Після втрати центрального офісу співробітники вже четвертий місяць змушені працювати у нових для себе реаліях.

Попри пошкодження, автосервіси та автомаркети АТЛ продовжують працювати у штатному режимі. У компанії наголошують, що зберігають фінансову та операційну стійкість.

За повідомленнями моніторингових каналів, у столиці також було влучання поблизу складських об’єктів мережі магазинів будівельних інструментів та обладнання "Дніпро-М". Саме влучання у складські приміщення мережі могло стати причиною масштабної пожежі, яка спалахнула вночі

Росія атакує склади в Україні – останні новини

Останнім часом Росія цілеспрямовано здійснює масовані та регулярні ракетно-дронові атаки на цивільні склади, логістичні хаби та розподільчі центри по всій Україні. Нещодавній російський удар по Гостомелю призвів до пошкодження складу компанії "Вента ЛТД", який відігравав важливу роль у забезпеченні поставок фармацевтичної продукції для Київського регіону.

Ще раніше виробник санітарно-гігієнічної продукції "Сніжна панда" повідомив, що внаслідок російського удару повністю знищений один зі складів компанії.

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