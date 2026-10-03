Росія влучила у склад одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні

"Вента ЛТД" є третім за величиною фармацевтичним дистриб’ютором в Україні.

У Гостомелі внаслідок російського удару було пошкоджено склад компанії "Вента ЛТД", який забезпечував постачання для Київського регіону. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Економічна правда".

ТОВ "Вента ЛТД" заснували в січні 1995 року в Дніпрі. На сайті компанії повідомляється, що вона є одним із найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України, входячи до трійки лідерів. Компанія співпрацює з сотнями іноземних та українських виробників фармацевтичної продукції.

Закуповуючи ліки оптовими партіями, компанія потім доставляє фармацевтичну продукцію по всій території України. Зазначалося, що у компанії є великі складські комплекси та регіональними філіями (зокрема у Дніпрі, Києві, Одесі, Тернополі та Харкові). Зокрема, відмічалося, що один зі складських комплексів "Вента ЛТД" займає площу у 24 000 кв. м та обробляє більше 10 000 замовлень щодня.

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Росія атакує фармацевтичні склади – інші новини

Нагадаємо, що у четвер, 3 вересня, росіяни завдали удару по одному з найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України – логістичному комплексу ТОВ "ХФК "Біокон"" у Бориспільському районі Київської області.

Відомо, що загальна площа складського комплексу "Біокон" становить близько 30 тисяч квадратних метрів. Він розташований поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль" та основних автомобільних магістралей.

Також УНІАН писав, що російські війська двічі завдали удару по складу фармацевтичної компанії Teva в Україні. У компанії зазначали, що внаслідок атак ніхто не постраждав. У Teva також наголосили, що продовжать свою роботу в Україні.

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