Компанія Inditex планує знову відкрити в Україні 50 із понад 80 магазинів.

Мережа магазинів брендового одягу Zara повертається в Україну після 2-річного закриття. Про це повідомляє Financial Times.

Іспанська Inditex S.A. (володіє мережами Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та ін.) повідомила, що відкриття магазинів почнеться на початку квітня. Всього планують знову відкрити 50 із понад 80 торговельних точок.

Рішення про закриття магазинів прийняли після початку повномасштабної війни. На думку експертів, повернення Zara свідчить про деяку "нормалізацію"‎ життя в крупних українських містах. Це також може стати сигналом для інших закордонних компаній, які теж пішли з України після лютого 2022 року.

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Іспанський рітейлер Inditex э одною з найбільших у світі груп, що займається продажом модного одягу. До війни його точки були одними з головних привабливостей для багатьох торгових центрів.

Корпорація об'єднує понад 5 тис магазинів у більш ніж 90 країнах світу. Чистий прибуток компанії тільки за першу половину минулого року склав 2,51 млрд євро. Власником контрольного пакета акцій залишається іспанський мільярдер Амансіо Ортега.

Фактор війни – реакція ринку

Після початку війни імпорт одягу та взуття до України впав майже на 60%. Зокрема були закриті магазини Zara, Pull & Bear, Bershka та шведський H&M. Однією з проблем було те, що взуття та футболки не входили до переліку критичного імпорту, який ввели на початку полномасштабных бойових дій. Через це компанії не могли закуповувати валюту для оплати товарів.

Також у травні позаминулого року повідомлялось, що в Україну стали ввозити на 50% менше техніки, ніж до війни.

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