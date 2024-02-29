Глава міноборони країни заявив, що такі заборони встановили країни, які передали далекобійну зброю.

Україна під час війни проти російських окупантів може використовувати зброю, яку надала Фінляндія, для ударів по території Російської Федерації. Гельсінкі не встановлювали подібних заборон.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що обмеження на застосування зброї встановили країни, які передали Україні системи озброєння великої дальності.

"За моїми відомостями, Фінляндія не встановлювала таких обмежень, і Україна повинна мати право застосовувати цю зброю проти військових об'єктів також на російській землі", - розповіла виданню Yle Юкка Копра, голова комітету парламенту з оборони.

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Питання виникло, коли майбутній командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило заявив, що західні країни припустилися помилки, обмеживши використання Україною зброї, дозволивши удари тільки по тимчасово окупованій території країни.

Допомога Україні від Фінляндії - головні новини

У грудні 2023 року очільник Міністерства оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що країна вдвічі збільшує потужності з виробництва снарядів, щоб допомогти Україні в довгостроковій перспективі. Загалом інвестиції Міноборони та промисловості становитимуть близько 120 мільйонів євро.

При цьому виробництво боєприпасів у країні станом на грудень 2023 року вже зросло в кілька разів порівняно з періодом до російського вторгнення в Україну. Крім того, з початку війни в Україні оборонне управління розмістило довгострокові замовлення на важкі снаряди.

9 лютого стало відомо, що Фінляндія відправляє в Україну 22-й пакет оборонної допомоги приблизно на 190 мільйонів євро. При цьому зазначено, що з оперативних причин і з метою забезпечення безпечної передачі допомоги детальний зміст, спосіб доставлення або графік допомоги не повідомлятимуться.

У попередніх пакетах допомоги Гельсінкі передавали боєприпаси, важке озброєння, а також танки для розмінування Leopard 2R та інше.

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