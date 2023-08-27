Через п'ятдесят років після того, як Велика Британія відправила свій перший супутник у космос, шотландське місто опинилося серед конкурентів, які претендують на ще один шанс.

Єдиний британський супутник був запущений 28 жовтня 1971 року, коли ракета "Чорна стріла" вивела зонд "Просперо" на орбіту Землі. Програма була скасована того ж року. Однак тепер Велика Британія готується повернутися до бізнесу по запуску супутників.

Як пише The Guardian, кілька компаній зараз конкурують між собою, щоб запускати ракети з британської землі, а не з австралійської, як 50 років тому. Серед цих конкурентів - Skyrora, яка розпочала виробництво своїх ракет XL у Камбернаулді (центральна Шотландія), в очікуванні першого запуску наступного року з ракетної бази Saxavord в Унсті, Шетландські острови.

"Запуск "Чорної стріли" в 1971 році був єдиним успішним виведенням Британією супутника на орбіту... Через півстоліття ми знову в справі й готові знову відправитися в космос", - сказав керівник проектної групи в Skyrora Юан Кларк.

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Серед інших ракетних компаній, які планують запуски у Великій Британії, - Orbex Prime. Її ракети повинні стартувати з космодрому Сазерленд на півночі Шотландії, а інші стартові майданчики розташовані на західних островах і півострові Кінтайр, а також в Уельсі та Корнуолі.

Відродження запуску супутників Британією - в якому будуть домінувати космодроми, розташовані на північ від Адріанового (Римського) валу - є результатом різкої мініатюризації сучасної електроніки, пише The Guardian.

Перші космічні кораблі були розміром із автомобілі й вимагали масивних ракетоносіїв. Сьогодні супутники часто мають розмір коробки для взуття, і для них потрібні лише невеликі ракети, такі як Skyrora XL. Її висота становить 22 метри в порівнянні зі 110-метровими ракетами Сатурн-5, які доставили астронавтів місії "Аполлон" на місяць.

Триступенева Skyrora XL буде оснащена двигунами, надрукованими на 3D-принтері, і в найближчому майбутньому, якщо плани компанії здійсняться, вона повинна буде запускати близько дюжини супутників на рік з Анста, найпівнічнішого населеного місця на Британських островах. Тут ракети можна буде запускати над відкритими водами Північного моря на полярні орбіти, де супутники моніторингу Землі зможуть вивчати коливання рівня моря і зміни льодовикового покриву.

"Ми очікуємо, що зонди для моніторингу навколишнього середовища, а також супутники зв'язку складуть основу нашого бізнесу", - сказав Кларк.

Кожна ракета зможе нести корисне навантаження до 300 кг за ціною від 37,7 тисяч до 45 тисяч доларів США за кілограм, спалюючи 50 тисяч літрів палива і доставляючи вантажі на висоту 1000 км.

Інженери Камбернаулда конструюють двигуни для першого орбітального польоту Skyrora XL, який запланований на наступний рік.

"Через кілька років ми сподіваємося запускати по ракеті кожен місяць. На першій ступені Skyrora встановлено сім двигунів, а на другій ступені - ще один, а це означає, що нам доведеться будувати один із них кожні три або чотири дні, щоб вписуватися в графік", - сказав Кларк.

Ці дуже складні двигуни будуть працювати на гас-перекисному паливі, що дає ключові переваги, додав Кларк.

Таке паливо виділяє менше викидів, ніж стандартне, і може зберігатися в ракеті на стартовому майданчику протягом декількох днів - на відміну від більшості ракетоносіїв, які в даний час використовують рідкий кисень, який необхідно зливати з корабля в разі затримок. Враховуючи непередбачуваність погоди на Шетландських островах, ключовою перевагою буде можливість тримати повністю заправлені ракети на стартовому майданчику протягом тривалого періоду часу.

Компанія покладає надії на запуск невеликих супутників, вага яких становить менше 500 кг. У 2012 році відбулося близько 50 запусків малих супутників. До 2019 року їх було вже понад 400, і світовий ринок продовжує зростати, відзначають аналітики.

Компанія, яка отримала фінансування від космічного агентства Великої Британії та Європейського космічного агентства, заявляє, що також розглядає можливості використання своїх апаратів для очищення навколоземного космічного простору.

"На орбіті Землі знаходяться всілякі старі супутники і частини ракет, і це може викликати проблеми. Тому, якщо ми зможемо використовувати наші супутники - і ми віримо, що зможемо - для безпечного спуску деяких з них або виведення їх на більш безпечну і більш високу орбіту, це, очевидно, також буде дуже корисно", - сказав Кларк.

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