Корисне навантаження ракети складалося з дев'яти невеликих супутників.

Перша спроба компанії Virgin Orbit Holdings Inc. відправити в космос супутник з-за меж США провалилася, що завдало удару по прагненню мільярдера Річарда Бренсона конкурувати на швидко зростаючому ринку комерційних запусків супутників.

Як пише видання The Wall Street Journal, акції компанії, що котируються на біржі Nasdaq, впали більш ніж на 20% після того, як компанія заявила, що аномалія завадила її супутникам вийти на орбіту.

Корисне навантаження ракети складалося з дев'яти невеликих супутників, у тому числі для державних установ США, Великобританії та Оману, а також компаній, включаючи британську Horizon Technologies, польську SatRevolution і валлійський космічний стартап Space Forge. Космічне агентство Великобританії заявило, що супутники не підлягають відновленню.

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Невдача також стала ударом по Великобританії, яка намагалася збільшити свою присутність у комерційній космічній галузі. Запуск в Корнуоллі, Англія, мав стати першим запуском супутника на орбіту з території Великобританії і навіть з будь-якої точки Західної Європи. Великобританія будує ряд космодромів і стартових майданчиків по всій країні, в тому числі на південному заході, де почалася місія.

Запуск став першою міжнародною місією Virgin Orbit, яка намагається довести, що її нетрадиційна стратегія запуску - використання перепрофільованого Boeing 747 для відправки супутників на орбіту - може експлуатуватися з усього світу. Місія повинна була показати, що її пускова установка може працювати з будь-якого аеропорту світу з злітно-посадковою смугою, достатньою для розміщення Boeing 747. Метод запуску відрізняє її від більшості конкурентів, які використовують традиційні космодроми, що підтримують вертикальні запуски, такі як компанія Ілона Маска SpaceX.

Згідно з вересневою оцінкою аналітиків Deutsche Bank, розмір світового ринку запусків у 2022 році склав приблизно 8 мільярдів доларів, які прогнозують зростання до 35 мільярдів доларів до 2030 року. Virgin Orbit є дочірньою компанією Virgin Galactic, що займається космічним туризмом, заснованою Бренсоном.

Ракета-носій досягла космосу трохи більше ніж через годину після зльоту, але незадовго до півночі компанія повідомила в Twitter, що спроба не увінчалася успіхом. Компанія заявила, що коли ракета рухалась зі швидкістю понад 11 000 миль на годину, "в якийсь момент під час запуску двигуна другого ступеня ракети" сталася аномалія, що призвело до передчасної відмови від місії.

"Початковий характер цієї місії додав рівнів складності, з якими наша команда професійно впоралася, однак, врешті-решт, технічний збій, мабуть, завадив нам вивести остаточну орбіту", - сказав генеральний директор Virgin Orbit Ден Харт.

Харт додав, що Virgin Orbit планує повернутися на орбіту, як тільки буде завершено повне розслідування збою.

Космічна програма Virgin: подробиці

У жовтні ракета-носій LauncherOne, яка виконає перший в історії виведення супутника на орбіту з британської землі, доставлена на космодром Нью-Кі в Корнуолі. Двоступінчаста ракета класу LauncherOne, яку виробляє концерн Virgin сера Річарда Бренсона, призначена для повітряного запуску з літака-носія на великій висоті. Вперше ракету цього типу успішно запустили в минулому році.

У травні компанія Virgin Galactic здійснила запуск пілотованого шатла з Нью-Мексико, в перспективі компанія розраховує організувати туристичні польоти.