'Зради немає': Корецький прокоментував зміни до правил бронювання

Він наголосив, що для оборонних та енергетичних підприємств кардинальних змін не буде.

Постанова, що стосується правил бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану, ще знаходиться в процесі опрацювання. Про це сказав прем’єр-міністр Сергій Корецький під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Вона обов’язково буде доопрацьована, ухвалена і оприлюднена. Ніякої зради там немає", - наголосив очільник уряду.

За його словами, зараз той скепсис, який в суспільстві обговорюється, немає підстав, бо на сьогодні "немає жодних офіційних рішень, немає що критикувати зараз". При цьому прем’єр наголосив, що безперечним фактом є те, що система мобілізації і бронювання потребує удосконалення.

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"Генштаб потребує військових – це факт. Тому саме так зараз ми і працюємо", - додав Корецький.

Він наголосив, що критичним підприєствам нічого не загрожує, особливо оборонного та енергетичного комплексу.

"Можу сказати з впевненістю, що для цих людей, виробництв ніяких радикальних змін не буде", - підкреслив він.

Корецький зазначив, що досить дивним є формулювання про 100% бронювання військовозобов’язаних на підприємстві.

"Це дає можливості для маніпуляцій. Якщо ти маєш 100%, то це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей, попри те, чи людина працює ремонтником, енергетиком чи ні. І ця система набула вже великого масштабу, на жаль", - наголосив прем'єр.

Він вважає, що це єдина причина, чому йде мова про можливості перегляду 100% норми для бронювання. Корецький наголосив, що зловживань в цьому питанні багато і щомісяця "десятки тисяч" людей продовжують бронювати. Очільник уряду навів приклад, зокрема, підрядника, працівники якого заброньовані від мобілізації на 100%, бо підприємство виконує роботи для "Укренерго".

"Коли ми детально розібралися, то 20 людей зі 100 дійсно виконують роботи для "Укренерго", а заброньовані 100, а далі це просто бізнес – вони займаються якимись бізнесовими проектами", - підсумував Корецький.

Бронювання в Україні - останні новини

Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що Кабінет міністрів планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану. За його даними, броні стане менше, а міністерства більше не ухвалюватимуть рішення щодо бронювання (цим зайдеться спеціальний Координаційний центр).

Він писав, що проєкт змін передбачає перегляд граничної кількості працівників, яких можуть забронювати окремі підприємства. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики максимальний рівень бронювання пропонують знизити зі 100% до 85%. Для підприємств теплопостачання, водопостачання та поводження з побутовими відходами ліміт бронювання можуть скоротити з 75% до 60%.

За його словами, базу для розрахунку 50% бронювання для решти підприємств також можуть скоротити. Працівників, які мають відстрочку (студентів, доглядальників, батьків трьох дітей), більше не враховуватимуть. Таким чином, якщо раніше на підприємстві було 100 працівників і можна було забронювати 50, то після змін за бази у 80 людей ліміт становитиме 40 осіб.

У свою чергу голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що нові правила бронювання можуть мати важкі наслідки для української енергетики та житлово-комунального господарства.

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