В Україні можуть різко 'порізати' бронювання: постраждають найважливіші сфери, - нардеп

Для підприємств ОПК та енергетики ліміт планують скоротити до 85%.

Кабінет міністрів планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі

"Уряд готує до Постанови про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", – ідеться в повідомленні.

За даними Железняка, броні стане менше, а міністерства більше не ухвалюватимуть рішення щодо бронювання (цим зайдеться спеціальний Координаційний центр).

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Проєкт змін передбачає перегляд граничної кількості працівників, яких можуть забронювати окремі підприємства. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики максимальний рівень бронювання пропонують знизити зі 100% до 85%. Для підприємств теплопостачання, водопостачання та поводження з побутовими відходами ліміт бронювання можуть скоротити з 75% до 60%.

Базу для розрахунку 50% бронювання для решти підприємств також можуть скоротити. Працівників, які мають відстрочку (студентів, доглядальників, батьків трьох дітей), більше не враховуватимуть. Таким чином, якщо раніше на підприємстві було 100 працівників і можна було забронювати 50, то після змін за бази у 80 людей ліміт становитиме 40 осіб.

На думку Железняка, пункт про скорочення бази для розрахунку буде дуже проблемним.

"Якщо було 50 з відстрочкою і 50 броней – стане 50 з відстрочкою, 25 з бронею і 25 без броні, якщо вони залишаться на роботі. Виходить, що має бути обовʼязково велика кількість людей, які будуть працювати без бронювання. Інакше не вийде нікого забронювати", - зазначив нардеп.

Проєкт, як вже зазначалося, передбачає створення при Кабміні Координаційного центру з 17 осіб, до складу якого увійдуть представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки і Національної поліції. Без його рекомендації підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або встановити ліміт бронювання понад 50%. Центр також матиме право рекомендувати позбавлення підприємства такого статусу. Водночас у проєкті, за наведеними даними, не визначено строків ухвалення рішень, чітких критеріїв і механізму їх оскарження.

До 20 жовтня міністерства та обласні державні адміністрації мають оновити галузеві критерії визначення підприємств критично важливими. У проєкті не уточнюється, що робити з уже наданими бронюваннями, які перевищуватимуть нові ліміти. Публічних консультацій щодо змін не передбачено.

Бронювання працівників в Україні - останні новини

Нещодавно стало відомо, що в Україні побільшало вакансій із бронюванням від мобілізації. Найбільше вакансій із можливістю бронювання від мобілізації роботодавці пропонують водіям. До десятки професій із найбільшою кількістю таких пропозицій також увійшли будівельники, вантажники, різноробочі, продавці, автослюсарі, зварювальники, касири та комірники.

Раніше УНІАН писав, що можливість отримати відстрочку від мобілізації залежить передусім від статусу підприємства, на якому працює людина, а не від її професії. Водночас законодавство передбачає низку винятків, про які знають далеко не всі.

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