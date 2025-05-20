На первинному ринку ціни на квартири в цілому підвищилися на 14,8%.

У першому кварталі 2025 року вартість купівлі житла в Україні суттєво зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, на первинному ринку (новобудови) ціни на квартири в цілому підвищилися на 14,8%. В той час як на вторинному ринку (вже збудоване житло) – на 9,3%.

Зазначається, що найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири – на 15,1%. При цьому однокімнатні та трикімнатні зросли в ціні однаково на 14,4%.

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Крім того, на вторинному ринку ціни також зросли, але трохи менше. Найпомітніше подорожчали двокімнатні квартири – на 9,7%, трикімнатні – на 9,4%, а однокімнатні – рівно на 9%.

Ринок житла в Україні - останні новини

Екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта розповідав, що наразі найбільша активність на ринку житла спостерігається в західних та центральних регіонах України, тоді як на сході та півдні динаміка значно слабша.

За його словами, Київ традиційно очолює рейтинг регіонів із найнижчою вартістю житла. Так, у столиці однокімнатна квартира в середньому може коштувати 1200-1300 доларів за квадратний метр.

За даними Дежстату, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні склала 7 446 гривень на місяць. Таким чином з початку року ціни зросли на 3,1%. Західні області нашої країни продовжують бути найдорожчими регіонами для оренди житла.

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