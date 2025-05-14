Західні області нашої країни продовжують бути найдорожчими регіонами для оренди житла.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні склала 7 446 гривень на місяць. Таким чином з початку року ціни зросли на 3,1%. Такі дані наводить Державна служба статистики.

За даними Держстата, найдорожчою вартість оренди залишається у Закарпатській області - 11 888 гривень (+1,0%). Друге місце посідає Львівська область. Там вартість зросла на 3,7% до 10 833 грн. Замикає трійку Рівненська область - 10 263 грн (+3,8%).

Зазначається, що далі йде Київ. У столиці оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень.

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Крім того, найнижчі ціни наразі залишаються в Херсонській області - 3 118 грн, Запорізькій області - 3 666 гривень, а також у Миколаївській області - 3 908 грн.

Оренда житла в Україні - останні новини

У березні 2025 року стало відомо, що вартість оренди житла в Києві за останні півроку впала на понад чверть. Так, з вересня минулого року квартири в цілому подешевшали на трохи більше 26% (з понад 24 тис. грн до 18 тис. грн).

У березні також повідомлялося, що оренда однокімнатних квартир у багатьох містах України за останні півроку подешевшало в межах 2-31%. Найсильніше оренда впала в Полтаві - на 31%, до середніх 9000 гривень. Крім того, подешевшали квартири в Ужгороді - на 10%, а у Львові - на 9%.

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