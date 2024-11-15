У Києві та прилеглих населених пунктах ціни залишаються стабільно високими.

З початку російського вторгнення ціни на нерухомість в Україні в розрізі регіонів сильно змінились: зросла вартість у відносно безпечніших, а в Києві та прилеглих населених пунктах ціни залишаються стабільно високими.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні OLX Нерухомість. Що стосується однокімнатних квартир в новобудовах, то станом на кінець жовтня на первинному ринку лідером є Львів з медіанною вартістю однокімнатної квартири 2,78 млн грн ($67 300).

На другому місці Ужгород - 2,68 млн грн ($64 880), на третьому - Київ, 2,55 млн грн ($61 700). Несподівано на четвертому місці виявилось Рівне, з медіанною ціною у 2,28 млн гривень ($55 200), що вище за Дніпро, яке займає п’яте місце - 2,18 млн грн ($52 800).

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Щодо ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку, тут першість за Києвом - 2,8 млн гривень ($67 800). Слідом йде село-супутник столиці Софіївська Борщагівка - 2,22 млн грн ($53 700). Лише на третьому місці Львів - 2,06 млн грн ($49 900). На четвертому місці Ірпінь - 1,77 млн грн ($42 800), а на п’ятому — Вінниця, 1,69 млн грн ($40 900).

Аналітики OLX Нерухомість проаналізували також ціни на будинки, і чотири з п’яти призових місць займають населені пункти у Київській області.

Найдорожчі будинки продають в елітному селищі Козин - 39,1 млн грн ($946 600). На другому місці село Ходосівка - 12,7 млн грн ($293 000).

У самому Києві медіанна вартість будинку 8,2 млн грн ($198 500). На четвертому місці село Гатне - 6,81 млн грн ($164 600). Єдиний представник з іншої області — Львів. Медіанна вартість будинку тут складає 6,77 млн грн ($163 000).

"Попри війну, нерухомість у Києві та прилеглих міста і селах залишається однією з найдорожчих в Україні. Суттєво зросла вартість житла на заході, натомість у великих містах зі сходу квартири здешевшали як на первинному, так і на вторинному ринках", - йдеться у дослідженні.

Нерухомість в Україні

За словами директорки з продажів будівельної компанії GAZDA Маріани Бігунець, в разі нової можливої хвилі віялових відключень, за попередньою оцінкою,попит на первинному ринку може впасти в середньому на 50%.

Разом з тим таке скорочення можна вважати тимчасовим - очікувано попит може повернутися до попередніх показників відразу після відносної стабілізації енергетики.

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