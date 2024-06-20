Найдорожчі квартири на первинному ринку продаються у Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Оболонському районах столиці.

У Києві за останній місяць знизилася середня вартість квадратного метра в новобудовах. Про це УНІАН повідомив експерт з нерухомості та рієлтор Олександр Бойко.

"Ця тенденція стала помітною на ринку, і є кілька факторів, які могли вплинути на таку зміну. Ситуацію на ринку нового житла в Києві можна охарактеризувати як динамічну та залежну від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників", – сказав Бойко.

За його словами, падіння цін на житло в новобудовах у Києві може бути пов'язане насамперед зі зменшенням попиту. Оскільки через економічну невизначеність, багато потенційних покупців відкладають рішення про придбання житла.

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Також експерт відмітив конкуренцію між забудовниками як фактор зменшення цін на житло. Забудовники можуть знижувати ціни для залучення покупців та стимулювання продажів.

Крім того, впливають і сезонні фактори. Літні місяці традиційно менш активні на ринку нерухомості, що також може сприяти тимчасовому зниженню цін.

"Падіння цін є показником певної корекції ринку після періоду стабільного зростання. Важливо зазначити, що попит на новобудови без ремонту або будинки, ще не введені в експлуатацію, майже відсутній. Покупці у пріоритеті обирають нерухомість з ремонтом або у житловому стані, тому забудовники змушені знижувати ціни, щоб залучити покупців", – пояснив експерт.

Згідно даними порталу M2bomber, у Києві за останній місяць впала середня вартість квадратного метра в новобудовах на 14,31%. Якщо в травні квадратний метр коштував 58 700 грн, то в червні аналогічна площа у новобудові вартує 50 300 гривень.

Зазначається, що при цьому за півроку квадратний метр у новому житлі виріс в ціні майже на 8 тис. грн, що становить 18,77%. Найбільш поширена ціна за квадратний метр в новобудовах становить 20 800 грн. Кількість оголошень з такою ціною становить 8,3%. Також найчастіше зустрічаються ціни: 23 400 грн – 7,2%; 36 400 грн – 6,7%; 26 000 грн – 5,7%; 18 200 грн – 4,3%.

Ціни по районах Києва

Найдорожчі квартири на первинному ринку продаються у Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Оболонському районах. А найнижчі ціни за метр квадратний зафіксовано у Деснянському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва.

Загалом вартість квадратного метра нового житла в різних районах Києва коливається від 40 050 грн до 108 800 грн. Найвищі ціни традиційно зафіксовано в Печерському районі – в середньому вони становлять 108 800 грн. Після нього йдуть:

Шевченківський район – 62 850 грн;

Голосіївський район – 51 750 грн;

Оболонський район – 50 175 грн;

Подільський район – 48 850 грн;

Святошинський район – 47 850 грн;

Солом'янський район – 40 850 грн;

Дніпровський район – 44 500 грн;

Дарницький район – 41 900 грн;

Деснянський район – 40 050 грн.

Ціни на вторинному ринку

В однокімнатних квартирах на вторинному ринку найбільш поширена ціна за квадратний метр становить 45 тис. грн, що складає 8,2% оголошень про продаж. Найдешевшим є варіант пошуку квартири за ціною квадратного метра в 15 тис. грн. Таких оголошень лише 0,1%.

Тенденції ринку нерухомості

Нагадаємо, що за словами керівника розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, покупці з обережністю відносяться до питання вибору житла. Вони не поспішають з покупкою та очікують на найкращі цінові пропозиції. Оскільки на купівельну спроможність українців і, відповідно, ритм відновлення ринку дуже впливають зовнішні фактори.

За даними засновника та CEO-девелопера Sensar Development Марка Марченко, наразі увага клієнтів на первинному та вторинному ринках сконцентровані на вже готових квартирах з ремонтом та меблями в сегменті "економ" та "комфорт". Така тенденція в більшій мірі обумовлена діючими державними програмами – "єОселя" та "єВідновлення,

За даними Мінекономіки, станом на кінець травня, квартири та будинки за програмою "єОселя" було придбано понад 4 тисячами українських родин.

У січні 2024 року в Києві найпомітніше зросла вартість оренди житла. Зокрема, найбільше подорожчали двокімнатні квартири. Примітно, що тоді у Львові однокімнатні квартири все ще лишалися дорожчими, ніж у Києві.

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