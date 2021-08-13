Найвищий середній дохід від e-commerce у столичних онлайн-продавців.

Українці активно заробляють в Інтернеті, а сума їх доходів багато в чому залежить від регіону.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому платіжною платформою Payoneer.

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Згідно з результатами дослідження, Харків-лідер в ІТ та онлайн-освіті, Львів - у креативних сферах, Одеса - в оренді туристичного житла, фрилансі.

"У більшості сфер, в яких українці працюють на іноземних ринках, домінують великі міста. Наприклад, три чверті від загальних зарахувань орендодавцям туристичного житла припадає на Київ, Харків, Львів, Дніпро та Одесу. Разом з тим від усіх зарахувань креаторам в соціальних мережах всього 30% концентрується в цій п'ятірці міст. Тобто в деякі сфери вже активно долучаються і жителі регіонів" - зазначив генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі Ігор Ковальов.

Києва

Київ тримає першість за кількістю українців, які працюють на іноземних ринках, хоча за рівнем середнього доходу кияни - лідери тільки у сфері онлайн-торгівлі. За перші шість місяців 2021 року продажі на міжнародних маркетплейсах принесли їм $29 490, або близько $4 920 на місяць.

Разом з тим столичні фрилансери заробляють найменше серед жителів великих міст — за першу половину 2021 року їх середній заробіток склав $7 030, або $1 170 на місяць.

Якщо ж порівняти показники першого півріччя 2020 і 2021 років, то найзначніше зросли середні доходи IT-компаній — на 41%, і креаторів на соціальних платформах — на 35%.

Харків

Середні доходи харківських IT-компаній за перші 6 місяців 2021 року були найвищими в Україні - $9 440, що на 29% більше, ніж за перше півріччя 2020 року. У сфері онлайн-освіти в лідерах також харків'яни. За перші шість місяців 2021 року онлайн-викладач з "міста студентів" заробив в середньому $2 870, збільшивши за рік свій дохід на 14%.

Середній дохід фрилансера в Харкові склав $8 640 за півріччя, або $1 440 на місяць. Разом з тим на оренді туристичного житла харків'яни заробили найменше серед жителів великих міст — в середньому $1 540 за 6 місяців.

Львів

Львів - лідер у креативних сферах. Тут найбільше в Україні заробляють стокові Фотографи (в середньому $3 300 за шість місяців 2021 року) і креатори на соціальних платформах (в середньому $3 840 за півріччя). Водночас доходи останніх за рік, з першого півріччя 2020 року по перше півріччя 2021 року, зросли майже втричі — на 145%.

Середній дохід Львівської ІТ-компанії за перші 6 місяців 2021 року склав $8 890, або $1 480 на місяць, — більше заробляють тільки харківські підприємства. У онлайн-продавців заробіток вище - в середньому $21 380 за півріччя, або $3 560 на місяць. Ці суми на 43% більше, ніж за січень-червень 2020 року.

Одеса

У Одеси першість відразу в трьох категоріях: стрімінг, фриланс і оренда туристичного житла. Так, у першому півріччі 2021 року live-трансляції приносили одеситам в середньому $16 620 на місяць, що майже в 6 разів більше, ніж минулого року. На фрилансіі жителі заробили в середньому $23 030 за пів року, або $3 840 на місяць.

Сфера оренди туристичного житла в місті-курорті відновлюється - з першого півріччя 2020 року по перше півріччя 2021 року середній дохід власника нерухомості зріс майже в 5 разів. Всього за січень-червень 2021 одесити заробили в середньому $21 350, або близько $3 560 на місяць.

Дніпро

Середній дохід Дніпровського фрилансера склав $8 740 за перше півріччя 2021 року, або $1 460 на місяць. Ці суми майже на чверть (24%) більше, ніж за січень-червень 2020. Середній заробіток IT-компаній в "космічній столиці" за рік виріс на 20% — до $8 040 за пів року, або приблизно $1 340 на місяць.

Разом з тим стример з Дніпра за січень-червень 2021 року заробив в середньому $7 530, або $1 250 на місяць. Минулого року live-трансляції приносили дніпрянам в 4 рази менше. У e-commerce жителі Дніпра заробляють більше-так, середній дохід онлайн-продавця за півроку склав $21 920, або близько $3 650 на місяць.

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Автор: Олена Коваленко