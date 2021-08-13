Дві третини громадян України (67%) відносять себе до категорії бідних.

В Україні продовжують зростати тарифи на комунальні послуги та ціни на продукти харчування.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільше зросли тарифи в липні 2021 року, в порівнянні з груднем минулого року, в Херсонській (на 24,4%), Полтавській (21,2%) і Кіровоградській (16,4%) областях, а на продукти харчування в місті Києві (10,7%), Сумській (10,4%) і Черкаській (9,9%) областях.

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Згідно з оприлюдненими даними, найбільше зросли тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в липні 2021 року, у порівнянні з груднем минулого року, в Херсонській (на 24,4%), Полтавській (21,2%) і Кіровоградській (16,4%) областях, а на продукти харчування та безалкогольні напої в місті Києві (10,7%), Сумській (10,4%) і Черкаській (9,9%) областях.

Зазначається, що в цілому по Україні за відповідний період тарифи зросли на 9,7%, а на продукти харчування та безалкогольні напої на 8,6%.

Споживча інфляція:

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні - в порівнянні з липнем 2020 року склала 10,2%, прискорившись з 9,5% в червні.

За даними звіту "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів" за 2020 рік Державної служби статистики, тільки 1% українців вважають себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) відносять себе до категорії бідних.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян могли дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не могли купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

11 серпня 2021 року голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив про те, що українці масово проїдають свої заощадження.

Автор: Богдан Слуцький